'Assolo', il nuovo fuoriclasse del sigaro Toscano Presentato a Roma, prodotto di fascia alta per intenditori

(ANSAmed) - ROMA, 25 SET - Lo descrivono come un "primo violino" dell'orchestra dei sigari Toscano, e il nome - 'Assolo' - vuole indicare proprio questo, un'eccellenza per i fumatori del pregiato sigaro italiano. La Mst, l'azienda che produce i toscani, ha presentato a Roma questo fuoriclasse fatto a mano, destinato ad un pubblico di intenditori. La tiratura limitata del nuovo sigaro è dovuta alla maggiore complessità e al maggior tempo occorso per la sua manifattura.



Per produrre questa nuova forma magnum le sigaraie più esperte della Manifattura di Lucca si sono dovute sottoporre infatti a un training particolare. La fascia di tabacco Kentucky Nordamericano avvolge un ripieno composto da Kentucky Italiano e Nordamericano, un blend classico che viene esaltato da forme del tutto nuove per la famiglia Mst: la proporzione fra pancia (ben 19mm) e punte maggiorate favorisce un'esperienza di fumo più lunga ed intensa. 'Assolo' si inserisce nella fascia più alta del Toscano, e per dimensioni ricorda il '200', lanciato lo scorso anno in occasione dei 200 anni del sigaro più fumato d'Italia. Arriva sul mercato in una confezione da cinque sigari (30 euro alla scatola), decorata con un pentagramma.



Ma il sigaro italiano, che in Italia non conosce crisi o flessioni nelle vendite, ha da tempo valicato i confini con grande slancio. Come ha ricordato con soddisfazione l'ad, Stefano Mariotti, il Toscano cresce anche all'estero, dove la Turchia è ormai il secondo mercato per i toscani dopo l'Italia, e inizia ad essere conosciuto anche in Nord America. "L'export è cresciuto del 28% in un anno, e il fatturato ha toccato i 103 milioni di euro, abbiamo motivo di essere ottimisti. E oggi presentiamo un sigaro d'eccellenza, frutto di una miscela e di tabacchi di pregio che consentono solo un'edizione limitata.



L'alternativa sarebbe scendere di qualità, e questo non ci interessa".



'Assolo' garantisce una fumata lunga - ben oltre un'ora a fumarlo intero - e ha un gusto morbido e pieno. Come tutti i toscani (e a differenza dei caraibici) si può spegnere e riaccendere a volontà, prolungando l'esperienza. (ANSAmed).