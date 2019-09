Copeam, patto con tv sudamericane su promozione dialogo Conferenza Audiovisivo Med sarà a festival cultura di Conversano

(ANSAmed) - NAPOLI, 25 SET - Parte dal partenariato con l'Associazione delle televisioni latino-americane (TAL - https://redtal.tv) la ripresa a pieno ritmo delle attività della Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo dopo la pausa estiva. Nel corso del Prix Italia della Rai a Roma, in orso in questo giorni, la Copeam ha infatti stipulato un accordo di partenariato con la Tal per la promozione del dialogo interculturale attraverso iniziative di cooperazione audiovisiva: scambio di programmi, coproduzioni televisive, attività congiunte su temi condivisi quali uguaglianza di genere, giovani, digitalizzazione degli archivi.



Ma è intensa l'agenda di settembre per la Copeam che parteciperà al festival europeo della cultura Lector in Fabula, in programma fino al 29 a Conversano (Bari), a cura della Fondazione Giuseppe di Vagno: in collegamento con il tema di questa XV edizione, "La Terra vista dalla Luna", la COPEAM sarà presente con il programma radiofonico di informazione "Mediterradio", dedicato alle grandi isole del Mediterraneo occidentale, Sicilia, Sardegna e Corsica, e modello interculturale e di promozione della diversità linguistica, basato sull'utilizzo della lingua corsa e dell'italiano. Questa particolare caratteristica del programma sarà oggetto di un approfondimento con gli studenti presenti al festival il giovedì 26 settembre, Giornata Europea delle Lingue. "Fra Viaggio e immaginazione" è invece la sessione dedicata alla coproduzione euro-araba di documentari Inter-Rives, la cui settima serie racconta vicende legate alle "Città portuali: luoghi di scambi e di storie", con la proiezione di una selezione di episodi realizzati dalle televisioni pubbliche di Svizzera, Egitto e Palestina, che offriranno lo spunto per una riflessione dei partecipanti sull'utilizzo costruttivo dei media e la comprensione critica e consapevole dei nuovi linguaggi della comunicazione.



Sabato 28 si terrà il panel su "Globale/Locale - La TV nella società che cambia", nel quale interverrà anche il segretario generale della COPEAM, Claudio Cappon.



La COPEAM sarà infine presente con l'equipe del programma "Kantara" alle celebrazioni ufficiali del settantesimo anniversario del Consiglio d'Europa a Strasburgo, alle quali verranno dedicate alcune puntate speciali.(ANSAmed).