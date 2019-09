Migranti: primi 66 trasferiti da Libia in Ruanda Grandi (Unhcr), 'grande esempio di solidarietà africana'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 SET - Un primo gruppo di 66 di rifugiati e richiedenti asilo africani che erano rimasti bloccati in Libia sono arrivati oggi in Ruanda in base ad un accordo firmato con l'Unione africana e l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Lo ha reso noto in un tweet l'Alto commissario Filippo Grandi.



"Voglio ringraziare il presidente Paul Kagame, il popolo ruandese e il governo per avere offerto una speranza e stabilità a gente disperata, un grande esempio di solidarietà africana", afferma Grandi.



In base all'accordo, il governo di Kigali ha detto di essere pronto ad accogliere fino a 30.000 rifugiati africani.(ANSAmed).