Tunisia: avvocati in sciopero in tutto il Paese Proclamata 'giornata della rabbia' contro repressione sit-in

(ANSAmed) - TUNISI, 27 SET - Gli avvocati tunisini protestano oggi in tutti i tribunali del Paese contro l'apertura di un'indagine penale nei confronti dei difensori del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi. Il riferimento è al sit-in svolto il 20 settembre scorso da una quarantina di avvocati del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi presso l'ufficio del procuratore, che, secondo il ministero dell'Interno, per le modalità in cui è avvenuto, ha costretto le autorità a far intervenire le forze dell'ordine per riportare l'ordine nel palazzo. Gli avvocati invece denunciano di essere stati aggrediti e picchiati. Slogan della denominata 'Giornata della rabbia' sarà "no all'assalto degli avvocati, il diritto alla difesa è una garanzia fondamentale per l'indipendenza della magistratura".



L'Ordine degli avvocati ha annunciato il boicottaggio e la denuncia al Consiglio superiore della Magistratura e al ministero della Giustizia del pubblico ministero presso il Tribunale di primo grado di Tunisi, ritenendolo responsabile della situazione. Ha inoltre indicato che informerà le organizzazioni internazionali e regionali, il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura e degli avvocati, nonché la Commissione per i diritti umani degli "attacchi contro avvocati e violazioni dei diritti della difesa", pur dichiarando "il suo rifiuto categorico di invitare avvocati che sono oggetto di informazioni giudiziarie, per l'impegno al principio dell'immunità degli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni". (ANSAmed).