Tunisia: Saied, 'avrei preferito che Karoui fosse libero' "False mie posizioni conflittuali con Paesi europei"

(ANSAmed) - TUNISI, 27 SET - "La situazione è scomoda per me da un punto di vista etico. Avrei preferito che Nabil Karoui fosse libero ma non posso intervenire nelle decisioni della magistratura. Ma gli uomini dei media possono chiederne la sua liberazione". Lo ha detto in un'intervista sulla rete nazionale il giurista indipendente Kais Saied, conservatore, che al ballottaggio per le elezioni presidenziali sfiderà il magnate in cella Nabil Karoui. Saied ha ottenuto il 18,5% delle preferenze al primo turno contro il 15,5% di Karoui. Saïed ha ribadito che si è presentato alla corsa per il Palazzo di Cartagine basandosi sul suo "senso di responsabilità" e su un nuovo progetto e una nuova visione socio-economica al di là delle ideologie. Rifiutando ogni violenza verbale ha anche ribadito di non aver alcuna pagina facebook e di non aver mai utilizzato personalmente i social, anche per "assicurare pari opportunità tra i candidati". Il giurista ha respinto inoltre le accuse di interferenze esterne affermando di non aver alcun rapporto con partiti stranieri in campagna elettorale e che il suo passaporto è scaduto dal 2014. In politica estera, Saïed ha detto che è necessario ripristinare la legalità internazionale in Libia, sottolineando che la Tunisia deve avere nella vicenda un ruolo propositivo nel senso inclusivo. Si è detto infine favorevole al ristabilimento delle relazioni con la Siria, a un controllo severo dei foreign fighter di ritorno in patria, alla costituzione di un Maghreb unito. E di tenere anche - ha concluso - alle "relazioni strategiche con l'Unione europea" già in essere. (ANSAmed).