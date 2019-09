Migranti: Slovenia, 58 fermati a confine con la Croazia Operazione di polizia nel fine settimana

(ANSAmed) - LUBIANA, 30 SET - In Slovenia 58 migranti sono stati intercettati e fermati durante il fine settimana in diverse zone del litorale, mentre cercavano di attraversare il confine con la Croazia tra Capodistria (Koper), Bisterza (Ilirska Bistrica) e Cosina (Kozina). Lo rende noto un comunicato della polizia, aggiungendo di aver fermato in due diverse circostanze un cittadino sloveno e un giovane italiano di 23 anni insieme a un cittadino tunisino, con regolare permesso di soggiorno in Italia, sospettati di essere gli organizzatori e accompagnatori dei migranti. La maggior parte dei migranti fermati è di nazionalità pachistana e afghana. Di essi 14, fra i quali sette minorenni, hanno fatto richiesta di asilo in Slovenia. - (ANSAmed)