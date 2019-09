Protesta dei migranti a Lesbos, due morti in incendio Campo Moria al collasso, in 13.000 dove c'è posto per 3.000

(di Patrizio Nissirio) (ANSAmed) - ROMA, 30 SET - Tragedia nel campo per rifugiati e migranti di Moria, sull'isola greca di Lesbos: migranti che protestavano per l'affollamento e le condizioni drammatiche della struttura hanno appiccato il fuoco in diversi punti, causando violenti incendi. Tra le fiamme sono morti una donna ed un bambino. Una quindicina le persone ferite. Il portavoce della polizia locale, Theodoros Chronopoulos, ha detto che ieri pomeriggio un gruppo di migranti ha appiccato il fuoco in due punti, uno fuori dal campo, l'altro all'interno. I migranti, per lo più afghani, si sono anche scontrati con la polizia dopo l'incendio, denunciando ritardi nell'arrivo dei pompieri che secondo alcuni ospiti hanno causato le morti. Il campo di Moria, dove le condizioni di vita sono per difficilissime - a detta di tutte le organizzazioni umanitarie internazionali - e dove è nato un accampamento detto 'L'uliveto' fuori dalla recinzione di quello ufficiale, è da anni il luogo simbolo delle difficoltà della Grecia a sostenere l'ondata migratoria, che negli ultimi mesi ha registrato un aumento degli arrivi. Ci sono complessivamente circa 13.000 persone dove ci sarebbe posto solo per 3.000. "La situazione è tesa", ha detto il sindaco di Lesbos Stratis Kytelis. Sull'isola è arrivato il vice ministro per la Protezione del Cittadino (equivalente all'Interno) Lefteris Oikonomou, ex capo della polizia ellenica, che ha mandato rinforzi sull'isola con un aereo C-130. In Grecia ci sono circa 70.000 migranti, soprattutto da Siria, Afghanistan ed Iraq, che sono arrivati - e continuano ad arrivare - sulle isole dell'Egeo dalla vicine coste turche, nonostante un accordo tra Unione Europea e la Turchia, che si è impegnata a fermarli in cambio di fondi europei. Duro il commento di Medici senza frontiere: "Siamo indignati dagli episodi odierni a Moria e la morte di almeno due persone, una madre ed un bambino, in seguito ad un incendio nel campo. Le nostre squadre mediche nella clinica fuori da Moria stanno assistendo persone ferite, dopo gli scontri tra migranti e polizia. Nessuno può parlare di incidente! Questa terribile tragedia è il risultato diretto di una politica brutale che intrappola 13.000 persone in un campo fatto per 3.000. Ogni leader europeo è responsabile per la situazione inumana nelle isole greche e ha la responsabilità di impedire altre morti e sofferenze. E' tempo di fermare l'accordo Ue-Turchia e la sua politica disumana di contenimento ed evacuare le persone fuori quell'inferno che è diventato Moria". (ANSAmed).