Tunisia:finito sciopero,magistrati tornano al lavoro Aperta un'inchiesta sul sit-in degli avvocati del 19 settembre

(ANSAmed) - TUNISI, 30 SET - Il sindacato dei magistrati tunisini ha annunciato in una nota la ripresa del lavoro a partire da oggi in tutti i tribunali del Paese dopo lo sciopero di 10 giorni attuato per protesta "contro l'aggressione il 19 settembre scorso del procuratore della Repubblica di Tunisi da parte di un gruppo di avvocati". Il riferimento è al sit-in attuato da una quarantina di avvocati del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi presso l'ufficio del procuratore, che secondo il ministero dell'Interno per le modalità in cui è avvenuto aveva costretto le autorità a far intervenire le forze dell'ordine per riportare l'ordine nel palazzo. Gli avvocati invece avevano denunciato di essere stati aggrediti e picchiati. Il Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi, da anni domanda chiarezza sugli omicidi politici di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi e accusa una parte della magistratura di connivenza con un' organizzazione segreta riconducibile al partito islamico Ennhadha in stretto rapporto con questi omicidi politici. Sui fatti del 19 settembre scorso è stata aperta un'inchiesta, fa sapere l'Associazione nazionale magistrati tunisini. (ANSAmed)