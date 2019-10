Siria: tensione dopo uccisione donna in campo al Hol Crimine avvenuto in circostanze poco chiare, decine di arresti

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 OTT - Sale la tensione in un affollato campo di sfollati siriani e di altre nazionalità al confine tra Siria e Iraq dopo l'arresto di decine di persone sospettate di esser coinvolte nell'uccisione di una donna in circostanze ancora poco chiare. Il crimine è avvenuto nelle ultime ore nel campo di al Hol, nella Siria orientale, dove da dicembre scorso sono arrivate circa 70mila persone in fuga dalle zone ex Isis gradualmente conquistate dalle forze curdo-siriane. Tra le decine di migliaia di persone ci sono anche mogli e figli di jihadisti uccisi o arrestati. Il campo di al Hol è descritto da più parti come un luogo dove l'Isis si sta riorganizzando. Le versioni di come la donna è stata uccisa sono contrastanti. Alcune fonti parlano di una pugnalata mortale inflittale da un'altra donna, come "esecuzione" di una pena decisa da un auto-proclamato tribunale islamico nel campo. Altre fonti parlano di una sparatoria tra famiglie rivali e dell'uccisione accidentale della donna. Le forze curdo-siriane, che con fatica gestiscono la sicurezza fuori dal campo, hanno arrestato decine di sospetti. (ANSAmed).