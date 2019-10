Khashoggi: commemorazione a Istanbul a un anno dall'omicidio Monumento davanti al consolato saudita, 'fare luce sui mandanti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 OTT - Si commemora oggi a Istanbul l'anniversario dell'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso un anno fa dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul per ritirare alcuni documenti per le sue nozze. L'efferato omicidio dell'editorialista del Washington Post, che secondo l'intelligence è stato fatto a pezzi e i cui resti non sono mai stati ritrovati, verrà ricordato davanti alla sede diplomatica di Riad, dove sarà svelato un monumento in suo onore durante una cerimonia, intitolata "Un minuto di non silenzio" per sottolineare la necessità di fare piena luce su autori e mandanti del delitto. Alla commemorazione, che inizierà alle 13:14 locali (le 12:14 in Italia), nel minuto esatto in cui Khashoggi entrò nel consolato, parteciperanno tra gli altri la sua promessa sposa Hatice Cengiz, ultima persona a vederlo in vita all'esterno dell'edificio, e la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, firmataria nei mesi scorsi di un rapporto secondo cui esistono "prove credibili" di un coinvolgimento come mandante dell'omicidio del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. (ANSAmed).