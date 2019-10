Khashoggi: Jeff Bezos partecipa a commemorazione a Istanbul Fondatore Amazon e editore Wp a compagna reporter,'non sei sola'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 OTT - C'era anche Jeff Bezos alla cerimonia di questo pomeriggio a Istanbul per commemorare Jamal Khashoggi ad un anno dalla sua brutale uccisione nel consolato saudita della metropoli sul Bosforo. Alla cerimonia, che si è svolta davanti alla sede diplomatica teatro del delitto, il fondatore di Amazon ha partecipato in qualità di editore del Washington Post, giornale per cui Khashoggi faceva l'editorialista, criticando aspramente il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. "Sappi che sei nei nostri cuori.



Noi siamo qui e tu non sei sola", ha detto Bezos rivolgendosi in un breve discorso ad Hatice Cengiz, promessa sposa del reporter e ultima persona a vederlo prima dell'ingresso nel consolato.



(ANSAmed).