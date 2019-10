Libia: forze Haftar, distrutti droni turchi in aeroporti Portavoce, 'attaccati a Mitiga e Misurata'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 2 OTT - Le forze del maresciallo Khalifa Haftar hanno reso noto di aver compiuto due attacchi aerei con i quali hanno distrutto installazioni dove venivano preparati e armati "droni turchi" impiegati in raid dell'esercito del governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj.



Gli attacchi sono stati compiuti sull'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, e su quello di Misurata, secondo quanto precisato da Ahmed el Mesmari, portavoce del cosiddetto Esercito libico nazionale (Lna) di Haftar. "Gli obiettivi sono stati colpiti al cento per cento e i nostri aerei sono tornati sani e salvi alle loro basi", ha aggiunto Mesmari in una dichiarazione diffusa tramite la sua pagina Facebook.



Da parte sua il governo di Sarraj accusa le forze di Haftar di fare uso di droni degli Emirati arabi uniti.