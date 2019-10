Una cittadinanza Mediterranea per proteggere i beni comuni

NAPOLI - Due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, dell'area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina, con testimonianze da molte città del Med come Algeri, Il Cairo, Larissa, Marsiglia, Nablus, Nizza, Parigi, Rabat, Sarajevo, Tirana, Tunisi, Valencia e dalla Siria. E' 'Patrimoni Mediterranei e cittadinanza', l'iniziativa organizzata il 4 e 5 ottobre al Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli dall'Associazione Peripli - Culture e Società Euro-mediterranee, in partenariato con la Fondazione dell'Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). La riflessione coinvolgerà ricercatori, conservatori di beni, mediatori e cittadini che si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo ma anche per analizzare le differenti modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi.

Il Convegno intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani mediterranei, presupponendo che in una "società di trasmissione dei saperi" le istituzioni tradizionalmente preposte a questa missione (come scuole, università, biblioteche) non sono più le sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. Uno degli obiettivi è di promuovere un progetto che in futuro preveda incontri territoriali periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno sarà aperto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele e sono previsti tra gli altri gòi interventi del parlamentare Gennaro Migliore, di Juan Andrés Perellò Rodriguez, ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers, console generale di Francia a Napoli, Hassan Balawi, primo consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garcés Ramòn, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

"La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro - dichiara Maria Donzelli, presidente di Peripli - si sposa con la promozione di una coscienza di cittadinanza mediterranea. L'idea è nata nel 2017 a Casablanca, al settimo incontro periodico della Facm, con la presenza di diversi Paesi dell'area. La discussione fu in alcuni momenti drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, dei conflitti e del terrorismo che hanno distrutto e continuano a distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell'agorà tutti i rappresentanti dei vari Paesi hanno espresso l'esigenza di approfondire le conseguenze drammatiche di tali situazioni".