Israele: minoranza araba in sciopero contro ondata violenza

TEL AVIV - Uno sciopero generale è stato proclamato oggi dalla leadership della minoranza araba in Israele in protesta per quella che essa definisce "la negligenza" delle autorità in generale, e della polizia in particolare, di fronte ad un'ondata di violenza in corso nelle località arabe del Paese. In vari centri le attività commerciali sono ferme e gli istituti scolastici restano chiusi. Intanto i 13 deputati della Lista araba unita hanno reso noto che non parteciperanno oggi alla Knesset alla solenne inaugurazione della nuova legislatura.

Secondo i deputati arabi, dall'inizio dell'anno nelle località arabe di Israele si sono avuti 70 omicidi: un tasso ritenuto molto superiore alla media nazionale. Dal 2000 a oggi il loro numero è stimato in 1.380. I delitti, affermano i deputati arabi, restano spesso impuniti e la popolazione si sente insicura. Fra le misure di emergenza invocate figurano: un piano organico di neutralizzazione di clan malavitosi arabi, con particolare riferimento alle risorse finanziarie; requisizioni a tappeto di armi illegali; ed una vasta campagna di recupero sociale per i giovani.