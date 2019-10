Migranti: Guardia Costiera,da 1991 Italia salvato un milione Libia ha ratificato Convenzione internazionale ed ha area Sar

(ANSAmed) - BRUXELLES, 3 OTT - "Dal 1991 ad oggi la Guardia Costiera italiana ha salvato circa un milione di persone in tutto il Mediterraneo". Così il capitano Andrea Tassara in rappresentanza della Guardia Costiera italiana nel suo intervento all'Eurocamera, che spiegando la situazione nel Mediterraneo centrale ha spiegato: la Tunisia non ha un'area di Ricerca e salvataggio (Sar) pur avendo ratificato la convenzione di Amburgo (Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio in mare); "l'Egitto ha un'area Sar ma non ha ratificato la convenzione, mentre la Libia ha ratificato la convenzione ed ha una propria area Sar".



"La Guardia costiera ha saputo affrontare l'emergenza" dei migranti "adattando in poco tempo il proprio dispositivo attraverso uno sforzo senza precedenti, e facendosi carico dal 2013 dei soccorsi in mare in un'area pari ad un terzo del Mediterraneo. Tuttavia, in risposta ad una tale emergenza non si può che avere un approccio internazionale condiviso", ha aggiunto Tassara.(ANSAmed).