Migranti: Libia, 43% in meno scoperti rispetto a 2018 Nei primi 9 mesi dell'anno. Crolla anche numero morti e dispersi

Sono calati di ben il 43%, dall'inizio dell'anno alla fine di settembre, i migranti illegali scoperti dalla guardia costiera libica nelle acque del Mediterraneo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un analogo crollo nel numero delle vittime accertate e dispersi.



Lo rende noto in un comunicato la Marina del governo di accordo nazionale di Tripoli.



Il numero di migranti scoperti, si precisa nella nota, è di 7.036, il 43% in meno, appunto, rispetto ai primi nove mesi del 2018. Quelli salvati sono stati 6.835, i corpi senza vita recuperati in mare sono stati 11 rispetto agli 88 dell'anno scorso e i dispersi sono 190 rispetto ai 325 del 2018.



