Migranti: Rackete attacca la Ue, l'Eurocamera l'applaude

BRUXELLES - Standing ovation per l'intervento all'Europarlamento di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch. "La mia" decisione di entrare in porto con la Seawatch3 - ha detto - "dopo 17 giorni in mare senza ricevere risposta non fu una provocazione come molti hanno detto. Ma un'esigenza".

"Ritenevo che non fosse più sicuro restare in mare e temevo per quanto poteva accadere", aggiunge.

Dopo l'episodio della Seawatch3 "ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?", ha attaccato. "L'unica risposta che ho avuto allora è stata da Tripoli, dove non potevo andare. In Europa, la culla dei diritti, nessun governo voleva 53 migranti. E' stata una vergogna. Le istituzioni mi hanno attaccata - aggiunge -. Sono stata lasciata sola. I governi hanno eretto muri, come se sulla nave ci fosse la peste". "La ricerca e il salvataggio in mare - ha detto ancora - sono operazioni che rientrano nel diritto internazionale. L'Italia è stata lasciata sola, ma non so come abbia fatto ad approvare una legge che non rispetta il diritto internazionale", ha proseguito Rackete. "Basta con i discorsi d'odio perché hanno un impatto diretto sui cittadini", ha aggiunto Rackete.