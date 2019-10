Unicef Generation celebra i 30 anni della Convenzione Onu Dal 4-6/10. A piazza del Popolo anche un corner per i selfie box

(ANSAmed) - ROMA, 3 OTT - Al via a Roma a Piazza del Popolo, dal 4 al 6 ottobre, Unicef Generation, "un grande evento per adulti e per bambini" per celebrare i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con la presenza di politici, sportivi, attori e musicisti. All'evento interverranno protagonisti del mondo delle istituzioni, dello spettacolo e dello sport. Nella struttura allestita in Piazza del Popolo, capace di ospitare oltre 300 persone, saranno realizzati anche laboratori creativi e spazi di gioco riservati ai più piccoli.



E sarà presente anche un Selfie Box, una postazione fotografica 'Made in Italy', (è l'unico franchising a Roma di photo booth, sviluppato a livello nazionale) che scatta, stampa e condivide foto sui social network in pochi secondi. Le foto possono anche essere stampate e personalizzate a seconda dell'evento con una grafica a tema. Il dispositivo permetterà quindi di immortalare gli incontri e gli interventi nell'ambito dell'evento. "Dopo 10 mesi la nostra attività ha avuto uno sviluppo verticale. Sono infatti moltissimi i brand che si sono affidati a noi e molte le richieste che continuano ad arrivare per coprire i diversi tipi di eventi", spiegano Federica e Pierluigi, gli unici responsabili del 'point' di Roma e provincia per il franchising. "L'obiettivo dei prossimi anni è migliorare ulteriormente il nostro servizio e allargare il nostro bacino d'utenza, per soddisfare ogni tipo di richiesta".



La tre giorni di Unicef Generation, con panel e incontri curati da Luca Bottura, si concluderà il 6 ottobre. (ANSAmed).