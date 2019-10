Peace Now: gli israeliani in Cisgiordania sono 427 mila I palestinesi sono 2,6 milioni, Gerusalemme est esclusa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 OTT - Il numero degli israeliani residenti in Cisgiordania alla fine del 2018 era di 427.800.



Rispetto al 2017 si tratta di un incremento del 3,5%, mentre la popolazione in Israele è aumentata l'anno scorso dell'1,9%. Lo ha reso noto Peace Now, sulla base di dati dell'Ufficio centrale di statistica israeliano (Cbs).



Peace Now rileva che il numero dei coloni è cresciuto nel 2018 di 14.400 unità, due terzi dei quali sono nati in insediamenti ebraici della Cisgiordania. Citando poi statistiche ufficiali palestinesi, Peace Now aggiunge che i palestinesi della Cisgiordania (Gerusalemme est est esclusa) sono 2.636.244.



La Ong lamenta che "migliaia di nuovi coloni si sono andati ad aggiungere quest'anno negli insediamenti, senza che la cosa abbia sollevato l'attenzione del pubblico o discussione".



Secondo i pacifisti israeliani, desta particolare preoccupazione il fatto che la maggior parte dei nuovi arrivati si sia stabilita in insediamenti che Israele dovrebbe probabilmente evacuare nel contesto di accordi di pace con i palestinesi. (ANSAmed).