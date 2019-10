Migranti: naufragio, recuperati cadaveri di 13 donne

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Sono 13 i cadaveri recuperati dai soccorritori in seguito al naufragio della notte scorsa a Lampedusa (Ag). Le vittime accertate sono tutte donne.



Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, è arrivato sull'isola. Sarà lui a coordinare le operazioni investigative. Sulle salme recuperate è stata effettuata una ispezione cadaverica - esterna - alla presenza anche del magistrato. La Procura di Agrigento ha già aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo.



Fra i dispersi - mancherebbero all'appello 15 persone circa - c'è anche una donna con la sua bambina di appena 8 mesi. A raccontarlo, all'hotspot di contrada Imbriacola dove è stata portata, è la sorella più grande e zia delle vittime. La sopravvissuta è stata salvata, stanotte, assieme ad altre 21 persone, subito dopo che il barchino si è ribaltato a circa 6 miglia da Lampedusa. La donna racconta e chiede, in continuazione, notizie della sorella e della nipotina.