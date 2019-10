Migranti: riprese le ricerche dei dispersi a Lampedusa In volo elicottero, motovedette ancora in porto

(ANSAmed) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 8 OTT - Sono riprese a Lampedusa le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a 6 miglia dalle coste dell'isola.



Al momento è in volo un elicottero della Guardia Costiera, mentre le motovedette sono ancora in porto in attesa che le condizioni del mare migliorino. Stando al racconto dei superstiti, sarebbero più di 15 le persone che mancano all'appello, tra cui 8 bambini. (ANSAmed).