Turchia: riprende processo Gezi Park, 16 rischiano ergastolo

ISTANBUL - Riprende oggi con la terza udienza al tribunale di Silivri a Istanbul il cosiddetto 'processo a Gezi Park', in cui sono imputati 16 accademici, giornalisti, artisti e imprenditori - alcuni in contumacia - che rischiano l'ergastolo per il loro ruolo nelle manifestazioni antigovernative del 2013.

Tra questi c'è il noto imprenditore e filantropo Osman Kavala, detenuto da 707 giorni con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo di Recep Tayyip Erdogan finanziando le proteste esplose a piazza Taksim. Da anni impegnato nel dialogo interculturale, il fondatore dell'ong Anadolu Kultur è stato accusato direttamente dal presidente turco di legami con il "noto ebreo ungherese Soros".

Il processo è fortemente criticato da ong internazionali come Amnesty International e Hrw, secondo cui nelle 657 pagine dell'atto d'accusa della procura "non c'è uno straccio di prova". Sul caso è intervenuta anche l'Ue, dicendosi preoccupata per la prolungata detenzione preventiva di Kavala.