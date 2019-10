Migranti: Bosnia, quasi mille al giorno cercano di entrare Per poi proseguire verso l'Ue. Quadruplicati da scorso weekend

(ANSAmed) - SARAJEVO, 9 OTT - Quasi mille migranti ogni giorno aspettano davanti al confine bosniaco, soprattutto quello orientale, nel tentativo di entrare illegalmente in Bosnia per poi proseguire il viaggio verso i Paesi dell'Unione europea. Lo scrive oggi il quotidiano di Sarajevo 'Dnevni avaz' citando dati operativi della Polizia di frontiera bosniaca.



Lo scorso fine settimana i poliziotti hanno impedito l'ingresso illegale in Bosnia di oltre 250 migranti. Ma la cifra è cresciuta negli ultimi giorni, smentendo così i dati del ministero della sicurezza, secondo cui sarebbe calato il numero dei tentativi di ingresso illegale in Bosnia.



La polizia bosniaca sta facendo enormi sforzi, scrive il giornale, per impedire gli ingressi irregolari, soprattutto dalla Serbia, ma si cerca anche di impedire gli ingressi dalla Bosnia in Croazia. (ANSAmed).