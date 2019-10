Yemen: Oxfam, è emergenza colera, oltre 2 mln casi sospetti

ROMA - Cresce l'emergenza colera nello Yemen, con oltre 2 milioni di casi sospetti registrati in meno di tre anni, in media quasi 80 ogni ora. Lo rivela Oxfam, sottolineando che dall'inizio dell'anno un caso su quattro ha riguardato bambini sotto i 5 anni. All'origine dell'epidemia, ci sono 4 anni e mezzo di un conflitto cruento e la mancanza di accesso all'acqua pulita, spiega l'ong secondo cui l'emergenza, dopo aver colpito 22 su 23 governatorati nel Paese, si è fatta ancora più aspra negli ultimi mesi in alcune delle zone colpite dalla guerra, come il porto di Hodeida, dove i contagi sono aumentati del 60% rispetto ai mesi precedenti. E ora, mette in guardia Oxfam, 18 milioni di yemeniti sono esposti al contagio per mancanza di acqua pulita e servizi igienico-sanitari, mentre due su tre sono senza assistenza sanitaria di base, e 14 milioni sull'orlo della carestia.



Da giugno ad agosto, ricorda l'ong, l'intensificarsi del conflitto, anche nel sud del Paese, ha causato il 54% di vittime civili e il 79% di abitazioni civili colpite. Solo dall'inizio dell'anno, afferma Oxfam, il bilancio è di oltre 700 civili uccisi e 1.600 feriti, che vanno ad aggiungersi alle oltre 17 mila registrate ufficialmente tra il 2015 e il 2018.



E il conflitto resta aperto anche nella zona del porto di Hodeida, il principale del Paese, con gravi ripercussioni sul flusso degli aiuti. Da qui transitano infatti il 70% del cibo, delle medicine e dei beni essenziali per la sopravvivenza del popolo yemenita.



Per dare voce alla popolazione yemenita, per chiedere immediati aiuti, Oxfam lancia oggi la campagna #SOS YEMEN insieme a una petizione a cui tutti possono aderire per chiedere al Governo italiano e alla comunità internazionale il cambio di rotta che serve per salvare il paese.