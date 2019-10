Tunisia: arrestato accoltellatore cittadino francese

(ANSAmed) - TUNISI, 15 OTT - E' stato arrestato questa mattina l'aggressore che ieri ha accoltellato a morte un cittadino francese e ferito un militare a Zarzouna, nel governatorato di Biserta. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato precisando che il giovane, conosciuto alle forze dell'ordine per reati di criminalità comune, è stato fermato alle 06:15 mentre stava tentando di rientrare a casa sua e gli sono stati sequestrati il coltello, arma del delitto e uno zaino pieno di abiti. Del caso si sta occupando l'antiterrorismo della capitale, per stabilire la natura e la dinamica dei fatti.



Il giovane ha accoltellato a morte ieri un francese, in Tunisia per far visita alla sorella, sposata con un tunisino, mentre stava uscendo da un bagno turco, e ferito anche un militare prima di darsi alla fuga. Secondo il comunicato del ministero dell'Interno, l'accoltellatore era appena uscito dal carcere.(ANSAmed).