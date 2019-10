Siria: curdi chiedono corridoio umanitario per civili Dopo il raid su un ospedale a Ras al Ayn

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 OTT - Le autorità curde nel nord-est della Siria chiedono corridoi umanitari per evacuare i civili dalla città sotto assedio turco di Ras al Ayn, dopo che un ospedale della città è stato colpito, lasciando in trappola al suo interno pazienti e personale sanitario.



"L'appello umanitario urgente", che si rivolge "alla comunità internazionale, alle organizzazioni per i diritti umani, alla Lega araba, alla Federazione russa e alla Coalizione internazionale", riguarda la stessa località dove nelle scorse i curdi avevano denunciato raid turchi con armi chimiche vietate come "fosforo bianco e napalm". (ANSAmed).