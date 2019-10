Mediterraneo: un master per valorizzare patrimonio culturale Iniziativa dell'Università del Molise presentata a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - Nove università del Mediterraneo (4 Tunisine e 5 europee) hanno annunciato il lancio per il prossimo anno accademico di un 'Master Innovativo in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale mediterraneo'. Si tratta del risultato del progetto 'Curriculum Development: an Innovative Master in History and Archaeology (Cudimha)', nell'ambito del programma europeo Erasmus+, del quale l'Università del Molise è istituzione capofila. Il master di due anni ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo curriculum accademico nel campo della comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale sia materiale sia immateriale per modernizzare il sistema universitario tunisino.



"Gli elementi di innovazione di questo Master sono diversi", ha spiegato all'ANSA, Giuliana Fiorentino, del dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione dell'Università del Molise, a margine dell'incontro di Tunisi. "Offre un tipo di insegnamento transdisciplinare poco presente in Tunisia, è pensato per creare una figura di operatore nel campo del patrimonio che sappia comunicare e promuovere il patrimonio e infine fa appello a studenti che, da diversi tipi di lauree triennali, possano coltivare oltre alle conoscenze creatività e spirito di iniziativa", ha aggiunto. Il coordinatore dell'unità di progetto presso l'Università di Cartagine, Tarak Bouattour, ha sottolineato tra gli obiettivi del master la creazione di un processo professionalizzante per studenti che, partendo da diverse discipline, potranno amalgamare le loro competenze al fine di svolgere tutti quei ruoli professionali, anche nuovi e che richiedono capacità d'iniziativa e imprenditoriali.



Questo master combina corsi in presenza e corsi a distanza e sarà svolto a vantaggio di 85 studenti con circa 52 tra docenti e personale amministrativo delle 9 istituzioni coinvolte. Il progetto vede la partecipazione di partner provenienti da Paesi diversi in Europa e Africa. (ANSAmed).