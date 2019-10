Migliaia in piazza, strade bloccate a Barcellona Accessi su strada alla città interrotti, 57 voli cancellati

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - Migliaia di persone in corteo e molte strade bloccate a Barcellona, dove cinque colonne di manifestanti sono arrivati da tutta la regione autonoma spagnola per partecipare alla manifestazione indetta per le 17.00 dai sindacati indipendentisti. Gli accessi principali su strada a Barcellona sono interrotti. Una ventina le arterie interessate.



All'aeroporto di Barcellona sono stati cancellati 57 voli dei quasi 1.000 previsti. E' quanto riporta El Pais che segue in diretta la manifestazione. (ANSAmed).