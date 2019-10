Migranti: Slovenia, 29 fermati nella notte a confine Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 18 OTT - In Slovenia la polizia distrettuale di Capodistria ha fermato la notte scorsa lungo il confine con la Croazia 29 migranti, in gran parte siriani e iraniani. I tentativi di attraversamento illegale del confine si sono verificati soprattutto a Bisterza e Pirano. Hanno presentato domanda di protezione internazionale 11 persone, 3 sono state riconsegnate alla autorità croate, mentre per le altre sono ancora in corso le procedure di accertamento.



