Migranti: Tunisia recupera 2 cadaveri al largo Kerkennah

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - La Marina militare tunisina ha recuperato ieri sera i corpi in stato di avanzata decomposizione di due donne a 80 km a est dell'isola di Kerkennah. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato stampa.



''La Marina ha trasferito i due corpi al porto di Sfax per consegnarli alle autorità competenti a Sfax per completare le procedure legali necessarie'', si legge nella nota. (ANSAmed).