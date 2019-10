Siria: ong, medici verso rientro a Ras al Ayn dopo la tregua I soccorritori avevano lasciato la città sotto assedio turco

(ANSAmed) - ISTANBUL, 18 OTT - Un convoglio medico e di aiuti civili si prepara a entrare a Ras al Ayn, la città di confine nel nord-est della Siria sotto assedio turco, a seguito dell'accordo per una tregua di 5 giorni siglato ieri sera da Turchia e Stati Uniti. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). La località strategica, per giorni sotto "intensi raid aerei", sempre secondo l'Ondus, era stata lasciata da ong e squadre di soccorso. (ANSAmed).