Migranti: Guardia costiera libica soccorre 126 persone

(ANSAmed) - TUNISI, 21 OTT - La Guardia costiera libica ha tratto in salvo ieri 126 migranti di diverse nazionalità africane, tra cui 4 donne e 4 minori, a bordo di un gommone a 50 miglia a nord-est di Garabuli. Lo ha reso noto la marina di Tripoli in un comunicato precisando che i migranti sono stati trasferiti al porto di Tripoli dove hanno ricevuto assistenza umanitaria e medica, e poi consegnati al centro di accoglienza di Zawia dall'Autorità per la lotta alla migrazione clandestina.



(ANSAmed).