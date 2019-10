Migranti: Slovenia, 122 fermati nel fine settimana

(ANSAmed) - LUBIANA, 21 OTT - In Slovenia la polizia distrettuale di Capodistria ha fermato durante il fine settimana 122 migranti, originari soprattutto da Egitto, Pakistan, Turchia, Afghanistan e Siria. Lo rende noto un comunicato della polizia, aggiungendo che la maggior parte dei migranti sono stati intercettati e fermati fra Bisterza (81) e Capodistria (20). Per tutti sono ancora in corso le procedure di accertamento. (ANSAmed).