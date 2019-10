Terrorismo: Parigi, finita inchiesta su attentati 13/11 14 indagati, tra cui Abdeslam. Processo non prima di 1 anno

(ANSAmed) - PARIGI, 21 OTT - E' giunta a compimento la tentacolare inchiesta dei giudici antiterrorismo sugli attentati del 13 novembre 2015. Quattro anni dopo i devastanti attacchi rivendicati dall'Isis che causarono 130 morti tra Parigi e Saint-Denis, i magistrati hanno annunciato l'intenzione di chiudere la fase dell'inchiesta, in attesa del processo che dovrebbe celebrarsi a Parigi comunque non prima di un anno. Sono in totale quattordici, di cui 11 in detenzione provvisoria, le persone indagate nell'inchiesta, in attesa di giudizio. Tra questi, Salah Abdeslam, l'unico superstite ancora in vita dei tre commando jihadisti che in quella sera di novembre insanguinarono Parigi, attualmente incarcerato nel penitenziario di Fleury-Mérogis, nel sud della capitale. Altri cinque sospetti, di cui alcuni dati per morti in Siria o in Iraq, come i fratelli Clain, sono oggetto di mandato d'arresto.



Il 13 novembre 2015, nove uomini scatenarono un attacco multiplo tra lo Stade de France di Saint-Denis, dove era in corso la partita Francia-Germania, diversi bar e ristoranti del centro di Parigi e la sala concerti del Bataclan, causando la morte di 130 persone e oltre 350 feriti. Tra i più sanguinari attentati jihadisti mai perpetrati in Europa.(ANSAmed).