Libano: manifestazione di massa di fronte Banca Centrale

BEIRUT - Migliaia di manifestanti si stanno riunendo oggi a Beirut di fronte alla sede della Banca centrale, una delle istituzioni accusate di aver partecipato al "sistema corrotto e clientelare" fortemente criticato da giorni da centinaia di migliaia di persone scese in strada in Libano.

"Abbasso il regime delle banche!", è lo slogan scandito all'unisono dai manifestanti riuniti di fronte alla Banca centrale, vicino a via Hamra, dove hanno anche sede il ministero dell'interno, del turismo e dell'informazione. Intanto tornano a riempirsi anche oggi per il sesto giorno consecutivo le piazze e le strade di tutte le città del Paese per continuare a protestare contro il sistema di potere politico-confessionale.