Siria: oltre 7.000 rifugiati giunti in Iraq in una settimana

(ANSAmed) - GINEVRA, 22 OTT - Oltre 7.000 rifugiati siriani sono arrivati in Iraq in sette giorni. Da quando una settimana fa i primi hanno attraversato la frontiera dalla Siria nord-orientale, il flusso in Iraq continua, ha riferito l'Unhcr.



L'agenzia Onu per i rifugiati precisa che la maggior parte provengono da città e villaggi dal nord-est della Siria, teatro dell'offensiva turca. Tre su quattro sono donne e bambini e ci sono bambini non accompagnati. La maggior parte di loro hanno trovato rifugio nel campo profughi di Bardarash, circa 140 chilometri a est del confine, afferma una nota. Alcuni, in particolare i bambini, necessitano di assistenza psico-sociale.



L'Unhcr e i suoi partner, con le autorità locali, stanno fornendo servizi di accoglienza, pasti caldi, trasporto, registrazione, protezione e identificazione di minori non accompagnati e persone con esigenze specifiche. L'Unhcr ricorda che prima degli ultimi arrivi, circa 228.000 rifugiati siriani avevano già trovato rifugio in Iraq, costretti a lasciare le proprie case da oltre otto anni di conflitti e distruzioni in Siria.(ANSAmed).