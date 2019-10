Siria: Unicef, vaccini contro polio e morbillo per 230mila Almeno 80.000 bambini sono fuggiti a causa delle violenze

(ANSAmed) - ROMA, 25 OTT -L'Unicef e i suoi partner hanno fornito vaccini contro la polio e il morbillo a circa 230.000 bambini sotto i 5 anni nel governatorato di Al-Hasakeh, nel nordest della Siria, compresi i rifugi collettivi e i campi come quelli di Al-Hol e A'reesha.



In meno di due settimane, almeno 80.000 bambini sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa dell'ultima ondata di violenza nel nordest della Siria. Allo stesso tempo, circa 4.000 bambini sono fuggiti dalle violenze in Iraq, attraversando il confine siriano nella regione del Kurdistan iracheno a Sahela e Al-Waleed; adesso sono al campo di Bardarash a Dohuk, nel nord dell'Iraq. Le squadre supportate dall'Unicef al confine stanno lavorando con i partner per vaccinare i bambini contro polio e morbillo. Ad oggi sono stati vaccinati 2.790 bambini contro la polio e 2.595 bambini contro il morbillo.



"Quasi 9 anni di guerra hanno causato un crollo della copertura vaccinale tra i bambini in Siria dall'80% prima del conflitto a meno del 50%", ha dichiarato Ted Chaiban, Direttore regionale Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa.



"Raggiungere i bambini esposti ad alto rischio di malattie, fra cui morbillo e polio, è fondamentale". Nel 2013, un'epidemia di polio, la prima in 14 anni, ha paralizzato 36 bambini in Siria e altri 2 in Iraq l'anno successivo. In risposta, l'Unicef con i suoi partner ha lanciato la più grande campagna di vaccinazione anti polio nella storia della regione che ha raggiunto diverse volte oltre 25 milioni di bambini in 7 paesi. Da allora in questi paesi non sono stati riportati nuovi casi di 'poliovirus selvaggio'. (ANSAmed).