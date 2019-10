Turchia: blitz anti-Isis, arrestati 20 foreign fighter

ISTANBUL - Blitz anti-Isis stamani in Turchia, all'indomani dell'uccisione in Siria del suo leader Abu Bakr al-Baghdadi. Almeno 20 foreign fighter sono stati arrestati dalla polizia antiterrorismo in raid condotti all'alba nella capitale Ankara. Non sono note al momento le loro nazionalità.



Lo riporta Anadolu. Negli anni scorsi la Turchia è stata colpita da diversi attentati rivendicati dell'Isis, tra cui quello che fece 39 vittime al nightclub Reina di Istanbul la notte del Capodanno 2017.