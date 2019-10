Turchia: sventato attacco Isis a festa Repubblica, 3 arresti Blitz a Istanbul, sospetti preparavano 'azione sensazionale'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 29 OTT - La polizia antiterrorismo turca ha sventato un sospetto tentativo di "attacco sensazionale" dell'Isis alle celebrazioni per la Festa della Repubblica oggi a Istanbul.



Secondo fonti di sicurezza, citate dalle tv locali, in manette sono finite tre persone che la scorsa settimana avrebbero rubato un'auto nel quartiere di Sancaktepe, alla periferia della metropoli sul Bosforo, sostituendone poi la targa con una falsa e parcheggiandola nei pressi della prefettura, forse uno dei loro obiettivi.



Gli arresti sono avvenuti con blitz simultanei in 5 indirizzi della città, dove sono stati sequestrati un fucile a pompa, una pistola, numerose munizioni e documenti cartacei e digitali riconducibili all'Isis.



Uno dei fermati era già stato detenuto in passato per legami con il gruppo jihadista, mentre il fratello di un altro risulta ucciso in zone di conflitto in Siria.(ANSAmed).