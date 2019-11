Siria: Unicef, quasi 28 mila bambini bloccati nel nordest

ROMA - Quasi 28.000 bambini provenienti da oltre 60 Paesi sono rimasti bloccati nel nordest della Siria, la maggior parte in campi per sfollati: lo sottolinea il direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore in una nota. "A causa del recente inasprimento del conflitto in Siria nordorientale - afferma - è nuovamente necessario per i governi far ritornare a casa con urgenza i bambini stranieri che si trovano bloccati nell'area prima che sia troppo tardi. I governi nazionali hanno la responsabilità e l'opportunità di fare adesso la cosa giusta e riportare questi bambini e i loro genitori a casa, dove possono ricevere cure adeguate ed essere al sicuro da violenze e abusi".



Circa 20.000 minori provengono dall'Iraq, spiega l'Unicef, oltre l'80% di questi bambini hanno meno di 12 anni e il 50% meno di 5. "Almeno 250 ragazzi, alcuni anche di 9 anni - aggiunge -, sono trattenuti in detenzione, ma i numeri attuali probabilmente sono molto più alti".

"Questi bambini hanno urgentemente bisogno di cure e protezione adeguate - è l'appello di Fore -. Sappiamo che almeno 17 paesi hanno già fatto ritornare oltre 650 bambini, la maggior parte dei quali stanno attualmente vivendo con membri della propria famiglia, in alcuni casi anche con le loro madri, che sono ritornate con loro. I bambini sono al sicuro, frequentano la scuola e si stanno riprendendo dalle loro esperienze di guerra". Ma per molti altri la strada di casa sembra ancora lunga. "Il nostro messaggio ai governi è inequivocabile - conclude l'Unicef -: il superiore interesse dei bambini dovrebbe essere una considerazione primaria sempre".