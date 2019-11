Giordania: assalitore con coltello su turisti, feriti

TEL AVIV - Uno sconosciuto armato di coltello ha oggi assalito un gruppo di turisti mentre erano in visita nella città giordana di Jerash (a nord di Amman), celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale giordana Petra secondo cui, prima di essere neutralizzato, l'assalitore ha ferito alcuni turisti, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, precisa la Petra.



I turisti feriti sono di nazionalità messicana. Lo dicono i media locali senza specificare l'esatto numero delle persone ferite: secondo alcuni sarebbero cinque, compresi la guardia e la guida, mentre altri riferiscono di sette feriti. L'assalitore è stato arrestato dalla polizia, secondo l'agenzia Petra.