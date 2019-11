Al-Baghdadi: Erdogan, catturati 10 familiari anche un figlio

ISTANBUL - Il numero di familiari del defunto leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi che sono stati catturati dalla Turchia è "vicino alla doppia cifra", e tra di loro c'è anche un figlio. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ieri aveva annunciato la cattura di una moglie dell'autoproclamato Califfo, dopo quella della sorella maggiore, del cognato, della loro nuora e di 5 figli. Secondo il leader di Ankara, che ha parlato prima di partire per una visita in Ungheria, altri membri della "cerchia ristretta" di al-Baghdadi starebbero cercando di entrare in Turchia per fuggire dalla Siria.



Il Dna del figlio di al-Baghdadi "è stato confermato", ha precisato Erdogan. "La moglie era nelle nostre mani da un anno, un anno e mezzo", ha aggiunto il leader di Ankara, che ne ha però annunciato la cattura solo ieri.



Secondo fonti di intelligence turche, l'arresto della consorte è avvenuto il 2 giugno dello scorso anno nella provincia frontaliera turca di Hatay e negli interrogatori condotti finora la donna ha rivelato "molte informazioni" sulle dinamiche interne al Califfato. La donna si sarebbe presentata come Rania Mahmoud, ma le autorità di Ankara l'hanno invece identificata come Asma Fawzi Muhammad Al-Qubaysi, prima moglie dell'ex leader dell'Isis. Secondo media turchi, insieme alla donna è stata arrestata anche una figlia, identificatasi con il nome di Leila Jabeer.