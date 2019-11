Libano: migliaia di studenti in piazza contro il governo

BEIRUT - Migliaia di studenti libanesi hanno oggi partecipato a Beirut a manifestazioni anti-governative nel quadro della mobilitazione popolare in corso da metà ottobre in diverse città del Paese. Le scuole hanno riaperto tra lunedì e martedì dopo due settimane di chiusura. Ma numerosi studenti della capitale, degli istituti pubblici e privati, sono scesi in strada formando cortei minori nei vari quartieri poi confluiti verso la centrale piazza dei Martiri. La stessa mobilitazione studentesca si era svolta ieri a Tripoli, città del nord del Libano, dove si sono mobilitati in massa migliaia di studenti universitari.



Gli attivisti e manifestanti libanesi hanno cambiato nelle ultime 24 ore la tattica di disobbedienza civile. E' quanto ha constatato l'ANSA a Beirut e a Tripoli a conferma di quanto riferito da testimoni oculari e attivisti a Sidone e in altre località minori. Gli attivisti hanno da ieri abbandonato la tecnica di interruzione delle strade del Paese, anche sotto la pressione delle autorità e delle forze di sicurezza, e si concentrano sul blocco degli accessi a sedi istituzionali a Beirut e nelle città del Paese, "con l'obiettivo di paralizzare la capacità dello Stato di funzionare a livello locale e, gradualmente, a livello centrale". A Beirut, Tripoli e Sidone sono stati organizzati sit-in di fronte alle sedi della Banca centrale, della società telefonica, della società elettrica, degli uffici del catasto, degli atenei pubblici, delle sedi comunali e delle sedi di alcuni ministeri. Questo ha impedito in alcuni casi ai dipendenti e funzionari di recarsi al lavoro, causando l'interruzione di servizi e funzioni di alcune sedi di enti statali.