Gaza: fonti mediche, 69 dimostranti feriti al confine

GAZA - Ancora incidenti nelle manifestazioni settimanali organizzate da Hamas al confine di Gaza nel tentativo di rimuovere il blocco israeliano alla Striscia. Secondo fonti mediche locali, 69 dimostranti sono rimasti feriti nel corso di incidenti con reparti dell'esercito incaricati di impedire loro di penetrare in territorio israeliano. Di essi, precisa il ministero della sanità locale, 29 sono stati colpiti da armi da fuoco. Gli altri sono stati intossicati da gas lacrimogeni e contusi da proiettili rivestiti di gomma.

In mattinata la Jihad islamica ha diffidato l'esercito israeliano dal colpire "i dimostranti pacifici". Fonti militari israeliane hanno riferito da parte loro, come in passato, che i dimostranti - oggi alcune migliaia - hanno scagliato verso i soldati bottiglie incendiarie e ordigni improvvisati. Alcuni di essi hanno cercato di penetrare in Israele e sono stati respinti, secondo queste fonti.