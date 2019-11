Palestinese ucciso in scontri con soldati israeliani Media palestinesi, in campo profughi nella 'Giornata di Arafat'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 NOV - Un palestinese di 22 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti nel campo profughi di al-Arrub, presso Hebron (Cisgiordania). Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan. Questa notizia non è stata finora commentata da parte israeliana. Fonti palestinesi aggiungono che nella giornata in cui i palestinesi ricordano il 15/mo anniversario della morte di Yasser Arafat altri incidenti si sono verificati in diverse località della Cisgiordania. Fonti stampa palestinesi aggiungono che un altro dimostrante è stato ferito dal fuoco di militari israeliani anche nel vicino campo profughi al-Fawar (Cisgiordania meridionale).



Da stamane numerose celebrazioni sono state organizzate in Cisgiordania per ricordare la figura di Arafat. Il presidente Abu Mazen ha deposto una corona di fiori sulla sua tomba, e poi ha presieduto una cerimonia solenne. A Ramallah, riferisce la agenzia di stampa Wafa, i boy scouts hanno organizzato una sfilata. A Gaza invece, aggiunge la Wafa, Hamas ha impedito lo svolgimento di alcuna manifestazione in ricordo di Arafat.(ANSAmed).