Mediterraneo: a Palermo nasce la rete delle donne leader Attese partecipanti da 12 Paesi coinvolti nell'iniziativa

(ANSAmed) - PALERMO, 12 NOV - Costituire a Palermo una rete delle donne leader nel Mediterraneo, coinvolgendo attivamente 20 donne di provato impegno civile sociale e politico in qualità di testimonial e garanti di strategie che rispondano effettivamente ai bisogni e alle priorità delle donne. È l'obiettivo della fase 3 di AMINA, progetto europeo di Cooperazione Esterna finanziato dalla Commissione Europea DG DEVCO (Development and Cooperation). A guidare e coordinare questo percorso è la Rete MEDITER - Bruxelles.



Un percorso, quello che si aprirà a Palermo dal 13 al 16 novembre, che comincerà alle 17 di domani alla libreria Feltrinelli di Palermo con la presentazione del libro di Rita El Khayat "Le Figlie di Sheherazade".



Venerdì si entrerà nel vivo di questa fase quando, nel capoluogo siciliano, saranno giunte le 20 le donne provenienti dai 12 Paesi (Italia, Francia, Spagna, Libano Tunisia, Marocco, Libia, Algeria, Egitto, Giordania, Iraq e Palestina) coinvolte nella costituzione della Rete che, in questa fase, dicono gli organizzatori, punta prima di tutto a determinare un riconoscimento di competenze, stabilendo relazioni dirette tra le donne manager pubbliche e private della Regione Mediterranea.



Alle 10, a palazzo delle Aquile, l'Assemblea generale del JASMINE NETWORK, sottoscriverà un documento programmatico per la realizzazione della Carta delle Donne Leader nel Mediterraneo.



Introdurrà i lavori il sindaco Leoluca Orlando insieme al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e Adham Darawsha, assessore comunale alle Culture.(ANSAmed).