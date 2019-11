Libano: ospedali privati annunciano sciopero causa crisi Dopo banche e scuole, anche la sanità risente delle proteste

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 NOV - Dopo le banche e le scuole, anche numerosi ospedali privati del Libano scioperano oggi in tutto il paese per protestare contro i rischi che corre il settore sanitario e ospedaliero nel contesto della grave crisi economica, sociale e politica in corso in Libano da un mese scosso da proteste popolari anti-governative senza precedenti.



Lo riferiscono i media libanesi che citano il sindacato dei proprietari degli ospedali privati, secondo cui il blocco prolungato delle strade e la chiusura da settimane di tutte le banche riduce notevolmente la capacità degli ospedali di essere operativi e soddisfare le esigenze di pazienti e malati.



Le scuole sono state chiuse a intermittenza dal 17 ottobre scorso, giorno dello scoppio delle proteste. E le banche sono state chiuse in tutto tre settimane. La sanità in Libano è da decenni privatizzata. Le strutture pubbliche sono considerate non all'altezza degli standard internazionali e quasi tutti i libanesi hanno una assicurazione medica privata per sostenere le costose spese negli ospedali privati.(ANSAmed).