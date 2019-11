Libia: Onu, 300 mila sfollati nel Paese per scontri 880 mila le persone bisognose di assistenza umanitaria

(ANSAmed) - TUNISI, 15 NOV - Sono almeno 300 mila gli sfollati in Libia, soprattutto a causa degli scontri a Tripoli, Derna e Murzuq. Lo ha reso noto su twitter l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in Libia che sottolinea come dal workshop "Libya 2020 Humanitarian Response Planning" svoltosi ieri a Tunisi alla presenza delle varie parti libiche, dei donatori, delle Ong e delle agenzie Onu, sia emerso che circa 880 mila persone abbiano invece bisogno di assistenza umanitaria a causa del perdurare dell'instabilità politica e del deterioramento dei servizi pubblici.(ANSAmed).