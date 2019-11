Siria, militari russi prendono altre due ex basi Usa

MOSCA - Gli elicotteri militari russi sono arrivati in una ex base statunitense vicino alla città siriana di Metras. Lo riportano i filmati trasmessi dal canale televisivo Zvezda del ministero della Difesa russo. Il filmato mostra i militari russi che sbarcano da elicotteri Mil Mi-8 dopo che diversi elicotteri, tra cui un Mi-35, sono atterrati. I militari hanno poi issato la bandiera russa. La polizia militare ha poi fatto sapere di aver preso "sotto la sua protezione" un'altra ex base Usa, nei pressi di Kobane.



"La nostra unità ha preso l'aerodromo e la base sotto la sua protezione - ha dichiarato la polizia militare per quanto riguarda la struttura di Kobane - e sta pattugliando il perimetro dell'area, sorvegliando le posizioni di tiro".



"I genieri stanno verificando la presenza di esplosivi o mine nella struttura: non sappiamo quali trappole e sorprese gli ex proprietari potrebbero essersi lasciati alle spalle", ha affermato un ispettore militare, citato da Interfax.



L'aerodromo era stato precedentemente occupato dalle forze governative siriane. Gli elicotteri dell'esercito russo sono stati poi schierati nell'aerodromo per impedire alle forze statunitensi di danneggiare la pista. Ieri Mosca aveva annunciato di aver iniziato a costruire una base per elicotteri nell'aeroporto civile nella città di Qamishli, precedentemente usato dalle forze americane.