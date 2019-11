Migranti: Slovenia, 18 fermati nel fine settimana Cercavano di entrare illegalmente dalla Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 18 NOV - In Slovenia durante il fine settimana gli agenti della polizia di Capodistria hanno fermato 18 persone mentre cercavano di attraversare illegalmente il confine con la Croazia fra il capoluogo del litorale, Bisterza e Cosina. Nel darne notizia, la polizia ha aggiunto che 10 dei migranti intercettati hanno fatto richiesta di asilo, mentre per gli altri sono ancora in corso le procedure per la restituzione alle autorità croate. I fermati sono cittadini iracheni, iraniani, marocchini, siriani e kosovari. (ANSAmed)